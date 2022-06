Atos sélectionné par EuroHPC

(Boursier.com) — Atos , à la tête d'un consortium, a été choisi pour délivrer le système pré-exascale qui sera hébergé par le Centre de supercalcul de Barcelone, en Espagne, dans le cadre d'un contrat avec l'intitiative EuroHPC JU (European High-Performance Computing Joint Undertaking). Le nouveau supercalculateur, appelé MareNostrum5, se classera parmi les supercalculateurs les plus puissants au monde et ouvrira la voie aux capacités dites exascales, la prochaine ère du calcul intensif. Ce système soutiendra la mission de l'UE consistant à fournir à l'industrie et aux scientifiques européens un accès privilégié à des infrastructures et à des services de calcul haute-performance (High-performance computing, HPC) de pointe, avec pour objectif principal de renforcer les capacités de recherche médicale en Europe. Atos encourage depuis plusieurs années le développement des compétences HPC européennes en fournissant des systèmes pré-exascales pour cinq autres des huit projets compris dans l'initiative EuroHPC.

Avec une puissance pouvant atteindre 314 pétaflops, soit au moins 314 millions de milliards de calculs par seconde, MareNostrum5 est conçu pour stimuler la recherche médicale européenne à travers différents projets tels que la recherche de médicaments, le développement de vaccins, la simulation de propagation de virus, ou encore des applications autour de l'intelligence artificielle et du traitement de données massives. Le système permettra également de renforcer les performances de calcul pour des applications complexes, spécifiques au HPC, qui nécessitent d'être traitées en dehors du cloud : recherche sur le climat, ingénierie, science des matériaux et sciences de la terre, commente Atos.