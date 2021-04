Atos sécurise les SI de Bureau Veritas

Atos sécurise les SI de Bureau Veritas









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce un contrat avec Bureau Veritas pour des services de cybersécurité de pointe destinés à protéger ses 75.000 employés et 1.600 bureaux et laboratoires dans 140 pays. Atos gère les opérations de sécurité visant à lutter contre les menaces et cyber-attaques grâce à un centre de sécurité prescriptif (Prescriptive Security Operations Center, PSOC) de dernière génération alimenté par une plateforme de Threat Intelligence. Le groupe assure également le maintien en condition opérationnelle de certains outils de sécurité existants de Bureau Veritas. Bureau Veritas accompagne en effet de très nombreux clients à travers le monde sur des problématiques de qualité, santé et sécurité et de développement durable, et doit garantir la protection des données sensibles de ses clients qui transitent via ses systèmes d'information.

Afin de répondre aux besoins de sécurité propres à l'activité de Bureau Veritas, la solution mise en place par Atos est basée sur un SOC prescriptif localisé en Europe et opérant 24/7, équipé des dernières technologies d'orchestration, de prédiction des cyber-menaces et d'automatisation. En cas d'incident, les équipes d'experts en sécurité (CSIRT) d'Atos sont organisées pour réagir et investiguer pour assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais.

La solution d'Atos intègre une plateforme de Threat Intelligence (TI) interconnectée, module d'investigation qui remonte différents fils d'informations internes/externes et enrichit continuellement le SIEM des dernières informations et alertes à jour. En se basant sur un modèle de risques spécifiquement paramétré pour Bureau Veritas, la plateforme TI va améliorer la détection des menaces, en ciblant par exemple certains acteurs, certaines régions ou utilisateurs. La solution déployée permet de valoriser les outils de Bureau Veritas en les intégrant dans une solution qui offre une vision complète de la sécurité, et d'améliorer la posture de sécurité de l'organisation.