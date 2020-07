Atos sécurise les connectivités à bord du Rafale

(Boursier.com) — Atos accompagne Dassault Aviation dans l'intégration de l'avion Rafale au sein du programme européen SCAF (Système de Combat Aérien du Futur). La nouvelle version du Rafale, le standard F4, sera dotée d'une capacité de combat collaboratif. Dans ce cadre, Atos développe la nouvelle génération de passerelle multiniveau de l'avion (E-SNA) permettant la sécurisation des connectivités et l'échange bidirectionnel sécurisé des données entre les différents réseaux de communication à bord.

La solution d'Atos répond aux enjeux-clés de l'aviation de combat et s'inscrit dans un plan d'accompagnement de long terme permettant la mise en oeuvre du combat aérien collaboratif et connecté du Rafale. La nouvelle passerelle multiniveau d'Atos, évolution de la précédente plateforme embarquée à bord des Mirage 2000D, permet le transfert bidirectionnel sécurisé entre des réseaux de niveaux de sécurité et de confidentialité hétérogènes. Elle assure ainsi l'intégrité des données échangées et la sécurisation de l'ensemble des connectivités à bord et garantit que des renseignements cruciaux autorisés pourront être partagés et exploités en permanence, en toute sécurité, notamment contre les intrusions extérieures. Développée, produite et intégrée en France, la plateforme durcie répond aux critères communs de sécurité (EAL3+/EAL4+).