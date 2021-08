Atos SE lance un plan 2021 d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Atos SE annonce ce jour la mise en place de son plan d'actionnariat "Share 2021" réservé aux salariés dans le cadre de l'article L. 225-138-1 du Code de commerce et de l'article L. 3332-18 et suivants du Code du travail. Cette opération permet de renforcer le lien existant entre le Groupe et ses collaborateurs en leur offrant la possibilité d'être plus étroitement associés aux développements et performances futures du Groupe.

Cette offre d'actions est proposée à l'ensemble des salariés du Groupe en France, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Uruguay qui seront éligibles au plan d'épargne groupe Atos, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités locales.

La période de souscription s'étend du 1er septembre 2021 au 20 septembre 2021 inclus.

Le Directeur Général a fixé le prix de souscription des actions le 30 août 2021 à 31,74 euros. Ce prix de souscription est égal à 75% du prix de référence (la moyenne des cours d'ouverture de l'action Atos SE sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant ce jour), soit le prix de référence diminué d'une décote de 25%.

Les actions Atos SE nouvelles qui seront créées porteront jouissance à compter du 1er janvier 2021.

Le règlement-livraison des actions est prévu à compter du 28 octobre 2021.