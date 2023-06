Atos se félicite de la recommandation d'ISS aux actionnaires d'Atos de voter CONTRE les quatre projets de résolutions supplémentaires proposés par trois actionnaires activistes

(Boursier.com) — Atos annonce que la société internationale indépendante de conseil en vote Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS") recommande aux actionnaires de voter POUR toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration d'Atos (Résolutions 1 à 24).

De plus, ISS recommande aux actionnaires de voter CONTRE les quatre projets de résolutions supplémentaires (Résolutions "A", "B", "C", "D") proposés par trois actionnaires activistes détenant chacun moins de 1% des actions de la société.

Le 2 juin 2023, ces trois actionnaires activistes ont demandé l'ajout de 5 nouveaux projets de résolutions et d'un point sans vote des actionnaires à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, prévue pour le 28 juin 2023 :

La révocation de Bertrand Meunier, Mme Aminata Niane et M. Vernon Sankey de leur mandat d'administrateur (ajoutée à l'ordre du jour de l'AGM 2023 au titre des résolutions "A", "B", "C") ;

La nomination de Léo Apotheker en tant qu'administrateur (ajoutée à l'ordre du jour de l'AGM 2023 au titre de la résolution "D") ; et

Le rétablissement du rôle d'administrateur indépendant référent attribué à un administrateur indépendant (que le Conseil d'Administration a décidé de ne pas ajouter à l'ordre du jour compte tenu qu'il est sans objet et n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables).

Le point sans vote des actionnaires concerne la démission de Bertrand Meunier, de Mme Aminata Niane et de M. Vernon Sankey de leur mandat d'administrateur.

Après avoir examiné et ajouté les résolutions applicables à l'ordre du jour, le Conseil d'Administration, y compris les administrateurs représentant les salariés, a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires de voter CONTRE ces résolutions.

Dans son rapport publié le 13 juin 2023, ISS, qui soutient la recommandation du Conseil d'Administration d'Atos, souligne les points suivants :

"... la partie dissidente ne s'est pas opposée à la stratégie de redressement proposée et n'a pas présenté de proposition pour améliorer les performances opérationnelles... la partie dissidente n'a pas présenté d'arguments suffisamment convaincants pour justifier un changement à ce stade".

"... il n'y a pas de preuve tangible que le Conseil, qui a été considérablement renouvelé au cours des dernières années, ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Enfin, nous notons que le calendrier de la campagne de la partie dissidente et la nomination tardive de son candidat soulèvent également des questions".

Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration d'Atos, a déclaré à propos de la recommandation d'ISS : "Nous sommes heureux du soutien d'ISS et de sa recommandation aux actionnaires de voter CONTRE tous les projets de résolutions dissidents ajoutés dans le cadre de l'Assemblée Générale Mixte 2023 d'Atos. La recommandation d'ISS souligne l'amélioration continue de notre gouvernance ainsi que notre plan de transformation en cours, mis en oeuvre par une équipe de direction hautement qualifiée et un Conseil d'Administration aux compétences diverses. Alors que nous continuons à produire des résultats meilleurs que prévu, il est important que nous poursuivions sur notre lancée afin de libérer pleinement la valeur au sein de nos activités et ce, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes".

Le Conseil d'Administration d'Atos encourage les actionnaires à voter POUR toutes les résolutions qu'il a proposé afin de soutenir la transformation en cours qui a déjà fait ses preuves (Résolutions 1 à 24) et de suivre la recommandation d'ISS et de voter CONTRE les Résolutions "A", "B", "C" et "D" proposées par trois actionnaires activistes visant à déstabiliser l'entreprise.