Atos se distingue !

Atos se distingue !









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a été distingué pour ses actions en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le groupe leader de la transformation digitale se classant dans la prestigieuse 'liste A' du CDP, une organisation internationale à but non lucratif. Le classement s'est basé sur le rapport climatique fourni par le groupe en 2019. Atos a été récompensé pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer l'économie bas carbone, selon les données soumises par l'entreprise via le questionnaire de 2019 du CDP sur les changements climatiques. Atos fait partie des rares entreprises à atteindre ce niveau de performance parmi les milliers qui ont été notées, ajoute le groupe. Le processus annuel de notation du CDP est reconnu comme une référence internationale en matière de transparence environnementale des entreprises.

Le CDP utilise une méthode détaillée et indépendante pour évaluer ces entreprises, leur attribuant une note de A à D- en fonction de l'exhaustivité des informations fournies, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, comme l'établissement d'objectifs ambitieux et significatifs.