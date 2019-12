Atos scelle un accord de distribution avec Ingram Micro

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce la signature d'un nouvel accord de mise sur le marché avec Ingram Micro Inc., un distributeur international basé aux Etats-Unis. Ce nouvel accord de distribution aux USA étend la portée d'Atos et offre aux partenaires de distribution d'Ingram Micro l'accès à ses différents produits de cybersécurité. Ces derniers incluent Atos Evidian, un portefeuille de produits de gestion des identités et des accès, conçu pour sécuriser et gérer l'accès à des environnements cloud hybrides. L'accord inclura, à terme, les produits de chiffrement de données stockées et en transit, ainsi que de la gestion d'identités numériques de confiance. "Nous sommes heureux de collaborer avec Ingram Micro et d'offrir nos produits de cybersécurité à nos clients aux États-Unis. Avec l'important réseau de distribution d'Ingram Micro dans le domaine de la sécurité, nous sommes confiants de pouvoir poursuivre notre stratégie visant à renforcer notre leadership dans la transformation digitale", ajoute Alexis Caurette, VP, Directeur des produits de cybersécurité chez Atos.

"Cet accord marque le premier accord majeur de distribution pour Atos en Amérique du Nord, et représente une avancée importante pour développer notre stratégie internationale de distribution et notre écosystème de partenaires", insiste Vincent Demange, SVP, Global Alliances & Channels.

Ce nouvel accord avec Ingram Micro entre en vigueur immédiatement et inclura des sessions de formation pour permettre aux partenaires de distribution d'Ingram Micro d'intégrer rapidement le portefeuille d'Atos et d'offrir ainsi les bénéfices des produits de cybersécurité d'Atos à leurs clients de toute taille.