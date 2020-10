Atos s'offre l'Américain Eagle Creek

(Boursier.com) — Atos a signé un accord en vue d'acquérir Eagle Creek Software Services. Basée aux Etats-Unis, Eagle Creek est une entreprise de conseil en technologie et management spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients en Amérique du nord. La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l'année.

Tirant profit des forces d'Eagle Creek en matière de relation client d'entreprise, de développement d'applications de bout en bout et de Business Intelligence, cette acquisition permettra à Atos d'enrichir sa connaissance de l'environnement Salesforce afin de repenser et fluidifier l'expérience client multi-canal. Eagle Creek, dont le siège est basé à Minneapolis, compte plus de 245 employés. Collectivement, ses consultants détiennent plus de 700 certifications et 'Super Badges' Salesforce. Depuis 20 ans, Eagle Creek fournit des services de CRM à ses clients listés dans le Fortune 1500 et opérant dans les secteurs de la santé, des services financiers et de l'assurance ou encore de la communication.