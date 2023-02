Atos s'envole après la confirmation des discussions avec Airbus

(Boursier.com) — Atos s'offre la tête du palmarès à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de 10,5% à 13 euros. L'entreprise de services du numérique est entrée dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian. Le Conseil d'Administration d'Atos a décidé de poursuivre les discussions avec Airbus afin de mener un processus de due diligence et de négocier des conditions mutuellement satisfaisantes tant pour l'accord stratégique et technologique de long terme que pour la cession de la participation de 29,9% dans Evidian.

"La combinaison des capacités d'Airbus avec la position de leader mondial d'Evidian en matière de services de sécurité managés et de supercalculateurs permettrait de créer un acteur européen de premier plan dans le domaine de la cybersécurité et dans la digitalisation du secteur de la défense, de la sécurité publique et des infrastructures nationales critiques ", affirme Atos.

Dans le cadre de son plan de redressement, Atos a annoncé dans le courant de l'été 2022 son projet de scission visant à séparer et combiner les activité Big Data et Sécurité (BDS) avec ses opérations de services, au sein d'une entité baptisée Evidian... Selon les informations des 'Echos', Atos cherche à obtenir une valorisation d'au moins 7 milliards d'euros pour Evidian.

A 'vendre' sur Atos, Bryan Garnier doute qu'un autre acteur fasse une offre concurrente conforme au plan de séparation. Onepoint et Astek ont été naturellement écartés par Atos, et Thales a maintenu sa marque d'intérêt sur la seule activité de cybersécurité au sein d'Evidian. Enfin, Orange est resté muet. Si les pourparlers aboutissent - ce qui ne peut être garanti à ce stade -, cela ne modifierait pas le calendrier de la scission d'Evidian. Selon le broker, la séparation interviendrait au second semestre 2023, Atos réduirait sa participation dans Evidian de 100% à 30%, Airbus prendrait 30% et le reste du capital social serait introduit en bourse.