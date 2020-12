Atos s'associe à Eupry pour offrir un service de contrôle de la conformité de la chaîne logistique des vaccins contre le Covid-19

(Boursier.com) — Atos s'est associé à Eupry, une startup danoise spécialisée dans l'automatisation de la conformité en matière de stockage, pour mettre au point une solution de contrôle de la chaîne logistique des vaccins "as-a-Service". Cette solution permettra aux pouvoirs publics, ainsi qu'aux entreprises pharmaceutiques et logistiques, de gérer efficacement la chaîne d'approvisionnement de la distribution à grande échelle des vaccins contre le Covid-19, ainsi que d'autres vaccins, afin de garantir la conformité avec les réglementations locales, les bonnes pratiques en vigueur et d'autres facteurs complexes, tels que la température de conservation.

Au cours des prochaines semaines, des millions de doses de vaccin contre le Covid-19 seront distribuées simultanément dans plus de 100 pays. Sur le plan logistique, le défi est double. En effet, les vaccins contre le Covid-19 sont soumis à de fortes contraintes de température qui doivent être rigoureusement contrôlées et respectées en permanence tout au long de la chaîne logistique. La distribution doit donc être assurée sans délai malgré de nombreuses étapes de transport et de stockage dans des milliers de points différents dans chaque pays, tout en contrôlant de manière continue les paramètres environnementaux afin qu'ils respectent les réglementations locales et les exigences relatives à la conservation des vaccins, dont certains doivent être maintenus à près de -70 ºC.

Combinant les enregistreurs de données sans fil d'Eupry avec l'expertise de longue date d'Atos en matière d'automatisation et de contrôle, ainsi qu'avec sa capacité à mettre en oeuvre de grands projets à l'échelle mondiale, la solution garantit le processus logistique de bout en bout via une plateforme unique. Les enregistreurs d'Eupry contrôlent les températures allant de -200oC à 800oC, ainsi que la pression différentielle, l'humidité et le dioxyde de carbone à toutes les étapes de la chaîne logistique (réfrigérateurs, congélateurs, transport et stockage).