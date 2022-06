Atos s'associe à Arm et UCL

(Boursier.com) — Atos et l'University College de Londres (UCL) ont exécuté avec succès l'outil de séquençage de virus Viridian, utilisé pour détecter les mutations de la souche SARS-Cov-2 du coronavirus, à l'aide d'un processeur Arm-based Ampere Altra dans un environnement cloud natif et de l'expertise d'Atos en matière d'intégration. Ce projet a été coordonné par le Centre d'excellence des sciences de la vie d'Atos, qui vise à favoriser une culture d'exploration, de découverte et de co-création pour exploiter la puissance des technologies numériques et ainsi faire progresser la médecine de précision et accélérer la découverte et le développement de médicaments. Alors que les données augmentent de manière exponentielle et deviennent plus difficiles à traiter dans le domaine des sciences de la vie, les scientifiques s'appuient sur le calcul haute-performance et le calcul parallèle pour traiter et analyser rapidement de très grandes quantités de données. La plateforme Ampere Altra, basée sur Arm Neoverse, étant conçue pour gérer des charges de travail dans le cloud, la simulation et les résultats peuvent être obtenus non seulement sur site, mais également directement dans le cloud, sur tous types de plateformes HPC et depuis n'importe quel endroit.

Le processus sera d'autant plus simple avec la suite Nimbix Supercomputing d'Atos, offrant aux chercheurs et scientifiques des solutions cloud flexibles, évolutives et faciles à utiliser pour les flux de travail à forte intensité de calcul. Alors qu'un nombre croissant de laboratoires utilisent des solutions basées sur Arm, la réussite de ce test de faisabilité leur permettra d'exécuter Viridian sur leurs systèmes, et ainsi d'étudier les flux de travail des sciences de la vie et de détecter diverses mutations dans le génome du SRAS-CoV-2, pour contribuer in fine à la lutte contre la Covid-19.