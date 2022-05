Atos : Rodolphe Belmer est confirmé dans ses fonctions

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Atos SE s'est réunie, ce 18 mai au siège social de la société, sous la présidence de Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et recommandées par le Conseil d'Administration, dont notamment :

- les comptes sociaux et comptes consolidés de l'exercice 2021 et l'affectation du résultat de l'exercice ;

- les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2021 à son ancien Directeur Général, au Directeur Général par intérim, au Directeur Général Délégué par intérim et au Président du Conseil d'Administration ;

- la politique de rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général pour l'exercice 2022 ;

- la ratification de la cooptation de Rodolphe Belmer en qualité de membre du Conseil d'Administration ;

- le renouvellement des mandats d'administrateur de Rodolphe Belmer, Valérie Bernis et Vernon Sankey ;

- la nomination de René Proglio, Astrid Stange et Elizabeth Tinkham en qualité de nouveaux administrateurs ;

- la nomination de Kat Hopkins au poste d'administratrice représentant les salariés actionnaires ; et

- les délégations financières au Conseil d'Administration.

Le résultat détaillé des votes ainsi que la rediffusion de l'Assemblée Générale seront disponibles sur le site internet d'Atos à la rubrique Investisseurs - Assemblée des Actionnaires.

Composition du Conseil d'Administration

A l'issue de l'Assemblée générale annuelle, le Conseil d'Administration est désormais composé de 14 membres : Bertrand Meunier (Président Du Conseil d'Administration), Rodolphe Belmer (Directeur Général), Vesela Asparuhova, Vivek Badrinath, Valérie Bernis (Administrateur indépendant), Kat Hopkins, Farès Louis, Aminata Niane, Lynn Paine(Administrateur indépendant), Edouard Philippe (Administrateur indépendant), René Proglio (Administrateur indépendant), Vernon Sankey, Astrid Stange (Administrateur indépendant) et Elizabeth Tinkham (Administrateur indépendant).

Ainsi, le taux d'administrateurs indépendants est porté à 64% (hors administrateurs salariés et représentant les salariés actionnaires). Le Conseil d'Administration réuni à la suite de l'Assemblée générale a décidé, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, de modifier la composition des comités comme suit :

- Comité d'Audit : Vivek Badrinath (Président), René Proglio et Vernon Sankey ;

- Comité des Rémunérations : Valérie Bernis (Présidente), Vesela Asparuhova et Elizabeth Tinkham ;

- Comité RSE : Valérie Bernis (Présidente), Farès Louis, Vernon Sankey et Astrid Stange.

La composition du Comité des Nominations et de Gouvernance demeure inchangée avec : Bertrand Meunier (Président), Lynn Paine et Edouard Philippe.