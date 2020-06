Atos : retour d'Assemblée générale

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Atos SE s'est réunie le 16 juin à huis clos et de manière digitale en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions présentées.

L'Assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019. Il est rappelé que le Conseil d'Administration avait pris la décision de ne pas proposer à titre exceptionnel la distribution d'un dividende afin de tenir compte des circonstances liées à l'épidémie de Covid-19. Dans ce contexte, le Directeur général a rendu compte de l'activité de la société pour répondre à ce défi, en vertu de sa raison d'être et de la résilience du groupe .

L'Assemblée générale a également approuvé en particulier les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration, et à Elie Girard, au titre de ses mandats successifs de Directeur général délégué puis de Directeur général. L'Assemblée a ensuite approuvé les politiques de rémunération 2020 applicables aux administrateurs, au Président du Conseil d'Administration et au Directeur général.

Par ailleurs, Nicolas Bazire a informé le Conseil d'Administration qu'il ne souhaitait pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur. Le Conseil d'Administration en a pris acte et a décidé par conséquent de ne pas soumettre au vote des actionnaires la résolution concernée.

L'Assemblée générale a renouvelé les mandats d'administrateur de Cedrik Neike pour une durée de 3 ans, Mmes Valérie Bernis et Colette Neuville pour une durée de 2 ans, ainsi que le mandat d'administrateur représentant les salariés actionnaires de Mme Jean Fleming pour une durée de 2 ans. Le cabinet Grant Thornton, Commissaires aux Comptes, a par ailleurs été renouvelé pour une durée de 6 ans.

Afin de tenir compte du nouvel environnement législatif en vigueur, l'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions visant à modifier les statuts.

A la suite de l'Assemblée énérale, le Conseil d'Administration a revu la composition du Comité des Nominations et des Rémunérations qui comprendra désormais : Bertrand Meunier (Président) ; Mme Jean Fleming et Mme Colette Neuville. La composition des autres comités du Conseil d'Administration reste inchangée.

Le résultat des votes de l'Assemblée générale est détaillé sur le site internet d'Atos à la rubrique Investisseurs, Assemblée des actionnaires.