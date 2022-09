Atos retombe, le marché peu impressionné

(Boursier.com) — Atos retombe de 3,2% à 8,3 euros au lendemain de son accès de fièvre. La direction de l'entreprise de services du numérique a indiqué avoir reçu et repoussé une offre de onepoint, en association avec le fonds de capital-investissement britannique ICG, pour l'acquisition potentielle de sa branche Evidian, pour une valeur d'entreprise indicative de 4,2 milliards d'euros.

Bryan Garnier estime que cette proposition indicative pour Evidian - qui rassemble tous les "bons actifs" d'Atos - ne reflète pas le potentiel de valeur à long terme de l'activité car à un tel prix, elle serait valorisée sur des multiples VE/ventes de 0,8x pour 2022e et VE/EBIT proche de 9x si l'on suppose un chiffre d'affaires de 5,3 MdsE et une marge opérationnelle de 9% en 2022. En revanche, une introduction en bourse d'Evidian pourrait valoriser cette activité sur des multiples plus élevés à moyen terme, avec l'objectif pour 2026 de générer 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle de 12%.

Malgré le cours très bas d'Atos, le broker reste négatif sur le titre car le projet de scission, en l'état, est contesté par plusieurs actionnaires minoritaires - certains d'entre eux souhaitant le limogeage du Président Bertrand Meunier et de plusieurs administrateurs. Il reste également prudent sur l'exécution du business plan d'Atos compte tenu de l'environnement macro et des incertitudes sur la période 2023-2024.

Pour Oddo BHF ('sous-performance'), un tel intérêt pour Evidian est "mitigé" car s'il met en évidence le fait qu'Atos reste considéré comme une cible potentielle, le prix proposé n'est "clairement pas impressionnant". Une telle offre ne justifie pas une hausse du cours de l'action, selon le courtier.