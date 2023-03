Atos : retombe après la vive accélération

(Boursier.com) — Atos retombe de 1,4% à 13,9 euros au lendemain d'une vive progression dans le sillage de la présentation des comptes 2022 et de nouvelles spéculations autour du groupe. Bryan Garnier réitère son conseil 'vendre' malgré un flux de trésorerie disponible supérieur aux attentes en 2022, tandis que son objectif de cours est relevé de 9,1 à 13 euros afin de prendre en compte des estimations de BPA et des hypothèses de BFR rehaussées. L'analyste prévoit que certains des décaissements liés à la restructuration qui n'ont pas eu lieu en 2022 se produiront en 2023. De plus, il considère que les multiples de valorisation actuels anticipent trop tôt un retour à une marge opérationnelle à deux chiffres pour l'ensemble du groupe.

Même avec le plan actuel, il faudra en effet des années de restructuration lourde pour que la firme renoue avec les niveaux des meilleurs élèves en matière de croissance des revenus et de marge d'exploitation. Pour résumer, pourquoi payer les actions Atos sur un multiple VE/Ebit estimé de 7,3x pour 2023 avec un hypothétique retour à une marge opérationnelle à deux chiffres en 2026 ou 2027, alors que Sopra Steria se négocie sur un ratio VE/EBIT estimé à 8,3x pour 2023 avec un possible retour à 10% de marge en 2024 ?

En outre, le courtier estime que la majeure partie de la hausse du cours de l'action au cours des derniers mois est due à des craintes minimisées sur la dette d'Atos et à la spéculation d'acquéreurs ou d'investisseurs potentiels dans Evidian et Tech Foundations. Il soutient toujours que l'offre d'Airbus visant à acquérir une participation de 29,9% dans Evidian ne peut être garantie tant que TCI tentera de convaincre Airbus d'abandonner l'opération.

Exane BNP Paribas a par ailleurs ajusté son objectif de 9 à 10 euros tout en restant à 'sous-performer' alors qu'Oddo BHF a remonté le curseur de 8,3 à 11,2 euros mais avec un avis également maintenu à 'sous-performer'.