Atos retenu par la mairie de Madrid pour son Plan Territorial d'Urgence

(Boursier.com) — Atos a signé un contrat avec la mairie de Madrid, auprès de qui le Groupe joue un rôle clé dans la mise à jour et l'extension du nouveau Plan Municipal Territorial d'Urgence de la ville (PEMAM, " Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid "), présenté le 30 janvier par le maire, José Luis Martínez-Almeida.

Atos a été sélectionné pour son expertise technique et ses services de conseil. Le Groupe a accompagné la Mairie dans la mise à jour de son plan PEMAM, et a conçu et développé la nouvelle plateforme d'information et de communication PEMAM associée. Celle-ci vise à coordonner les services d'urgence existants, ainsi que les moyens et ressources connexes de la mairie et d'autres entités. Le conseil municipal, avec l'aide d'Atos, assure ainsi l'anticipation, les prévisions, le suivi et les réponses efficaces aux activités d'urgence dans toute la ville de Madrid.

La nouvelle plateforme PENAM comprend un catalogue des ressources disponibles, une base de données actualisée de toutes les personnes à contacter, ainsi qu'un nouveau système de messagerie qui informe les utilisateurs de l'urgence en temps réel. Ce dernier permet le partage d'images, de vidéos, de documents et de textes, afin que les ressources de plusieurs services puissent être coordonnées plus efficacement et envoyées plus rapidement. L'objectif du nouveau PEMAM est de disposer d'une organisation multidisciplinaire efficace, combinant des ressources humaines et matérielles, afin de répondre aux urgences liées à un risque grave, une catastrophe ou une calamité publique : incendies, des accidents, le terrorisme, des inondations, des phénomènes météorologiques ou d'autres événements graves pouvant affecter la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.

Rappelons que depuis des années, la mairie de Madrid utilise les solutions d'urgence d'Atos, qui permettent à la DGEPC (Dirección general de emergencias y protección civil, l'organisme chargé de coordonner les services d'urgence de la ville de Madrid), d'intégrer et de coordonner sa réponse aux appels d'urgence.