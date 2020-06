Atos résiste après la présentation de son nouveau plan stratégique

(Boursier.com) — A contre-courant, Atos gagne 0,7% à 75,8 euros après la présentation de son plan stratégique de moyen terme. L'ambition d'Atos est de devenir le leader du numérique sécurisé et décarboné via l'atteinte, à moyen terme, d'une croissance à taux de change constant emprise entre 5% et 7%, d'un taux de marge opérationnelle de 11 à 12% et d'un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60%.

"En conséquence de cette stratégie, le numérique, le cloud, la sécurité numérique et la décarbonation devraient représenter 65% du chiffre d'affaires du groupe à moyen terme par rapport à 40% aujourd'hui", souligne le groupe de services informatiques, qui s 'est engagé à atteindre un objectif "zéro émission nette" d'ici 2035, soit 15 ans plus tôt que l'horizon 2050 préconisé par l'Accord de Paris sur le climat.

La firme, qui a également annoncé le maintien de sa politique de distribution de dividendes entre 25% et 30% du résultat net part du Groupe, prévoit de poursuivre ses acquisitions ciblées pour renforcer son portefeuille d'offres et d'entreprises de Cybersécurité. "Compte tenu de l'absence d'endettement net, un potentiel demeure disponible pour des acquisitions plus importantes et transformantes. Cette politique de financement et d'acquisitions continuera de s'effectuer avec une discipline financière stricte", précise Atos.

L'heure est pour le moment au statu quo chez les analystes à l'image de MainFirst, JP Morgan et Morgan Stanley qui conservent leur avis 'neutre' sur le dossier.