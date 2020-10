Atos : renouvellement du contrat avec PwC France et Maghreb

(Boursier.com) — Atos annonce le renouvellement de son contrat avec PwC France et Maghreb pour une durée de cinq ans et un montant supérieur à 100 millions d'euros pour la gestion des services informatiques et des postes de travail des collaborateurs de PwC en France, au Maroc et en Algérie. Atos assure l'externalisation et la transformation des services informatiques et applications critiques de PwC France et Maghreb, aujourd'hui hébergés dans les centres de données d'Atos, vers un cloud hybride sécurisé ou dans le cloud privé dédié d'Atos. Atos gère l'environnement de travail de l'ensemble des collaborateurs ainsi que la modernisation du centre de supervision de la sécurité. Le contrat comprend une clause et des solutions dédiées à la réduction de l'empreinte carbone pour l'ensemble des prestations.