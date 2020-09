Atos : renouvellement de contrat

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce le renouvellement pour 3 ans de son contrat avec la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. pour l'automatisation et la gestion de tous les services digitaux liés à RaiPlay, son portail multimédia. Dans le cadre de ce renouvellement, Atos intègre de nouvelles solutions d'automatisation et continue de fournir, sur-site et 24/7x365, des services avancés de gestion de l'infrastructure et des applications de la chaîne logistique des médias numériques de la RAI. D'autre part, la RAI va profiter d'une expérience utilisateur améliorée et de nouvelles capacités d'analyse des flux qui dépassent les limites de l'oeil humain, permettant ainsi d'analyser d'énormes quantités de données. Ce contrat marque une nouvelle étape dans la relation qui lie Atos et la RAI, initiée en 2009.

La solution d'automatisation fournie par Atos permet de contrôler et visionner simultanément des contenus audio/vidéo, depuis les réseaux de transmission et de diffusion jusqu'aux environnements de distribution (transmetteurs terrestres, stations d'émission/réception par satellite, systèmes dorsaux IPTV, réseaux de diffusion de contenu CDN, etc.). La RAI peut ainsi stocker, administrer, fournir et diffuser le plus efficacement possible du contenu en ligne, en direct ou à la demande.