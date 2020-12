Atos renouvelle son statut de partenaire MSP Microsoft Azure Expert

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce avoir renouvelé avec succès son statut de fournisseur de services gérés (MSP) Microsoft Azure Expert, pour la deuxième année consécutive. Ce statut vient renforcer l'alliance amorcée il y a plus de 20 ans entre Atos et Microsoft. Elle avait récemment été étendue par le lancement d'Atos OneCloud, une initiative unique soutenue par Microsoft, regroupant un ensemble de 10 offres en un guichet unique.

Microsoft compte moins de 100 partenaires MSP Azure Expert dans le monde et Atos fait partie des premiers qualifiés, ayant obtenu le statut en juillet 2019. Les experts Azure se distinguent par la haute qualité des services gérés qu'ils fournissent, ainsi que par leur rapidité et leur rentabilité grâce à la mise en place de processus automatisés et leur démarche DevOps. Atos dispose également du statut Microsoft Gold Partner, fort de 7 000 experts Cloud comptabilisant un total de 6 500 certifications et accréditations techniques Cloud dans le monde entier.

"Nous sommes fiers d'être à nouveau reconnus comme un fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert. La confiance de Microsoft démontre l'expertise et l'engagement de nos équipes pour assurer avec succès la transition de nos clients vers le Cloud", se réjouit Wim Los, SVP Cloud Enterprise Solutions chez Atos.

"En combinant une connaissance étendue de Microsoft Azure avec une empreinte mondiale et une vision ambitieuse en matière de développement multi-cloud avec Atos OneCloud, Atos est un partenaire important pour nous. Nous sommes heureux de confirmer une nouvelle fois son statut de fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert", a déclaré Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner (OCP) chez Microsoft Corp.