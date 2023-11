Atos renouvelle pour 5 ans un contrat de services de cloud hybride et d'infrastructures essentielles au secteur public de la santé en Australie Occidentale

(Boursier.com) — Atos annonce la poursuite de son partenariat historique avec WA Health's Health Support Services (HSS), le fournisseur de services partagés du ministère de la Santé d'Australie Occidentale (Western Australian Department of Health, WA Health), dans le cadre d'un contrat de prestation de services managés, de cloud hybride et d'infrastructures clés. D'une durée de 5 ans, ce contrat est valorisé à 242 millions de dollars australiens.

Atos fournira des solutions technologiques de pointe spécialement conçues pour soutenir la digitalisation continue des dossiers médicaux et des systèmes de santé, afin que la population d'Australie Occidentale continue de bénéficier d'un niveau de soins parmi les plus élevés au monde.

Daniele Principato, Directeur de la région Asie Pacifique, Atos, a déclaré : "Nous sommes très fiers de poursuivre notre partenariat avec HSS en Australie occidentale. Le renouvellement de ce contrat témoigne de notre capacité à fournir des services technologiques de premier ordre à nos clients de la région Asie Pacifique et souligne notre fort engagement sur le marché australien."

James Berry, Directeur Australie et Nouvelle Zélande, Atos, a déclaré : "Dès le début de notre partenariat, nous avons forgé une relation solide en collaborant étroitement pour créer HealthNext et améliorer aussi bien la qualité que la performance de l'infrastructure informatique et de communication de HSS. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de continuer à réunir le meilleur de nos ressources humaines et technologiques pour que le déploiement de la stratégie numérique du système de santé d'Australie Occidentale par HSS soit un succès."