Atos renforce son partenariat avec PSA

(Boursier.com) — Atos a étendu son partenariat stratégique en signant un nouveau contrat avec le constructeur automobile PSA. Ce programme consiste à construire une plateforme d'entreprise SAP S/4HANA qui intègre les deux entités Opel-Vauxhall et Peugeot-Citroën-DS sur un système comptable commun, afin d'accélérer la transformation numérique de l'ensemble du groupe. Ce programme est la première étape pour construire un coeur de système commun à l'ensemble du Groupe PSA, conçu pour fonctionner sur SAP S/4HANA. Il favorisera l'amélioration des processus métier pour une meilleure efficacité de bout en bout, la transparence des stocks indirects, l'efficacité de la maintenance des usines et l'optimisation des services partagés par la centralisation des fonctions. Le projet vise également à améliorer l'efficacité informatique sur plusieurs axes : expérience utilisateur, rationalisation des environnements et gestion des données.

Atos apporte son expertise et son expérience acquise dans la gestion de l'environnement SAP actuel du Groupe PSA, ainsi que son expertise en tant que leader mondial des solutions SAP, en déployant de bout en bout de solutions basées sur SAP HANA de bout en bout, comme l'a classé NelsonHall dans son outil d'évaluation des fournisseurs (NEAT) pour les services SAP HANA et S/4HANA. Atos s'appuie sur son équipe de plus de 13.500 experts SAP et soutient plus de 3 millions d'utilisateurs finaux SAP dans plus de 90 pays.

"Le projet du Groupe PSA est l'une des premières transformations majeures de SAP S/4HANA sur le marché automobile, et l'ensemble du Groupe Atos est mobilisé pour une livraison réussie. Ce projet démontre nos capacités et notre expertise dans les grands programmes de transformation gérés de bout en bout, avec SAP S/4HANA, dans le monde entier et dans la fourniture de services dans un modèle industrialisé", a ajouté Eric Grall, Senior Executive Vice President et responsable des opérations mondiales et de la gestion des infrastructures et des données chez Atos.

"Ce programme est essentiel et sensible, car il constituera l'un des futurs grands systèmes centraux du Groupe PSA, qui devrait offrir une plus grande souplesse pour la gestion du groupe dans de nombreuses fonctions centrales essentielles. Je suis heureux de pouvoir compter sur notre partenaire solide, Atos, pour soutenir cette initiative", a estimé pour sa part Jean-Luc Perrard, DSI de PSA.