Atos renforce son équipe de direction

(Boursier.com) — Atos renforce son équipe dirigeante afin de sécuriser la mise en oeuvre de sa stratégie et de ses objectifs commerciaux. Yves Bernaert, Directeur général du groupe Atos, nomme Carlo d'Asaro Biondo au poste de General Manager du Groupe en charge des opérations pour la période de transformation du Groupe en 2024. Carlo d'Asaro Biondo a démissionné du Conseil d'administration d'Atos pour rejoindre la direction du Groupe. Il mettra à profit sa connaissance approfondie du secteur pour se concentrer sur l'atteinte des objectifs de l'entreprise en pilotant le développement commercial et la performance opérationnelle de l'ensemble du groupe.

"L'arrivée de Carlo nous permet de renforcer notre équipe dirigeante. Je suis convaincu que le Groupe Atos réussira à atteindre ses objectifs et assurer son succès futur. Nous restons concentrés sur la transformation de notre Groupe et sur les actions stratégiques prioritaires. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous nos managers et leurs équipes qui portent nos activités au quotidien en vue de proposer les meilleurs services à nos clients", commente Yves Bernaert, Directeur général du groupe Atos.