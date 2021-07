Atos renforce sa position de leader du calcul haute performance avec l'acquisition de Nimbix

(Boursier.com) — Atos annonce aujourd'hui renforcer son offre dédiée au calcul haute performance (HPC) avec l'acquisition de Nimbix, fournisseur d'une plateforme cloud HPC de référence, basé aux États-Unis. Grâce à cette acquisition, Atos, leader européen du calcul haute performance, étoffe son savoir-faire et se positionne en tant que leader dans l'accompagnement au déploiement de solutions HPC cloud.

Fondée en 2010 et basée près de Dallas (Texas), Nimbix propose des solutions HPC, cloud ou sur site, qui permettent aux ingénieurs et scientifiques d'accéder à l'infrastructure et aux logiciels dont ils ont besoin pour concevoir, calculer, analyser et déployer des simulations ou des applications d'intelligence artificielle (IA), de machine learning et de deep learning. L'entreprise a ainsi réalisé des milliers de projets HPC cloud dans 68 pays.

L'expertise combinée d'Atos et de Nimbix donne naissance à une solution complète pour orchestrer les charges de travail des clients, sur site et dans le cloud. Elle apporte des niveaux plus élevés de libre-service et d'automatisation, et renforce les capacités d'Atos en matière de multi-cloud et de cloud hybride. Cette acquisition permettra à Atos d'étendre son offre et de renforcer son positionnement sur le marché du cloud HPC dans le cadre de son initiative " Atos OneCloud ". Le savoir-faire unique de Nimbix accélérera le développement de solutions HPC-as-a-Service par Atos ainsi que ses plans de commercialisation conjoints avec des prestataires de services cloud, tout en développant la présence d'Atos sur le marché HPC en Amérique du Nord. L'acquisition de Nimbix donnera également les moyens à Atos d'étoffer ses offres HPC au sein de marchés stratégiques tels que le secteur industriel, les services financiers et l'assurance, la santé et les sciences de la vie, le secteur public et la défense. Cette nouvelle offre signifie pour les clients un accès simplifié aux services HPC et leur évite des investissements initiaux importants.

Nimbix tirera parti de la présence internationale d'Atos et de son portefeuille d'infrastructures de référence basées sur l'intelligence artificielle et le calcul haute performance pour offrir de nouvelles fonctionnalités aux entreprises qui passent au cloud hybride dans le cadre de leur stratégie HPC et IA.