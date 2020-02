Atos renforce sa collaboration avec Microsoft

(Boursier.com) — Atos étend sa collaboration avec Microsoft afin d'adresser de manière conjointe le marché SAP HANA, en ciblant les clients les plus exigeants, dont beaucoup exécutent des charges de travail SAP critiques. Atos et Microsoft ont l'intention d'accompagner conjointement leurs principaux clients et prospects respectifs. Les partenaires ont constitué une équipe commune qui pilotera les développements et les activités commerciales de leurs organisations respectives sur le terrain, avec un modèle d'engagement commun. Atos poursuivra ses investissements dans son Centre d'Excellence pour le déploiement des solutions SAP sur Azure, et Microsoft aidera Atos à développer son activité de migration SAP sur Azure, notamment les services de migration et les capacités d'intégration de systèmes. Atos assurera la migration des données et l'exploitation sur Azure à travers SAP Intelligent Suite et SAP Digital Platform, et développera ses solutions différenciées basées sur SAP pour favoriser la transformation des entreprises.

Sur Microsoft Azure, Atos et Microsoft ont pour objectif le déploiement des très grandes instances SAP HANA, dans des environnements Azure 'bare-metal' ou virtualisés.