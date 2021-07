Atos renforce sa capacité à accompagner la transformation du secteur industriel en Scandinavie grâce à l'acquisition d'IDEAL GRP

Atos renforce sa capacité à accompagner la transformation du secteur industriel en Scandinavie grâce à l'acquisition d'IDEAL GRP









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'IDEAL GRP, un intégrateur finlandais de systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et partenaire des solutions Platinum Siemens Digital Industries Software. IDEAL GRP propose des services de conseil, d'intégration et de maintenance, ainsi que des logiciels, aux entreprises du secteur industriel. Avec cette acquisition, près de 100 experts hautement qualifiés et disposant d'un double statut Platinum rejoignent l'équipe d'Atos.

Les derniers mois ont mis en évidence la fragilité des chaînes de production et d'approvisionnement actuelles. Ce constat conduit les organisations du secteur industriel à accélérer leur transformation numérique afin d'accroître leur résilience et de maintenir une excellence opérationnelle. Le PLM joue un rôle de colonne vertébrale informationnelle, en permettant l'intégration des données, processus et systèmes liés aux produits.

L'opération fait suite à l'acquisition de Processia en juin 2021, un spécialiste des systèmes PLM , et s'inscrit dans la stratégie sectorielle d'Atos dont elle vient enrichir la division "PLM et solutions d'ingénierie". Elle permet également au Groupe d'étendre son empreinte en Europe du Nord. Grâce aux ressources, à l'expérience et au savoir-faire d'Atos, IDEAL GRP pourra se concentrer sur la transition vers l'Industrie 4.0 des moyennes et grandes entreprises, mettant à leur disposition les produits et services nécessaires au succès de leurs projets de transformation.

Le siège d'IDEAL GRP est basé à Vantaa, en Finlande. Fondée en 1992, l'entreprise est un acteur de premier plan sur le marché nordique, grâce à un partenariat solide et de longue date avec Siemens, construit grâce à près de 30 ans de coopération. IDEAL GRP dispose de bureaux en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Estonie.