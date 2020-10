Atos renforce les capacités du service météorologique croate

(Boursier.com) — Atos annonce que le Service météorologique et hydrologique croate (DHMZ) va s'équiper d'un supercalculateur BullSequana XH2000, suite à la signature d'un contrat de cinq ans et d'une valeur de plus de 10 millions de kunas croates (environ 1,3 million d'euros). Le nouveau système multipliera par 4 la puissance de calcul actuelle du DHMZ, lui permettant d'augmenter la fréquence et la précision de ses prévisions météorologiques. Le supercalculateur sera également utilisé dans le cadre du projet AIRQ afin d'améliorer le système utilisé pour la gestion et la surveillance de la qualité de l'air dans les zones urbaines.

En plus des prévisions à moyen et long terme, les météorologues et les hydrologues du DHMZ seront en mesure d'anticiper et de déterminer plus précisément l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes bien avant qu'ils ne se produisent. Il s'agit notamment des inondations, orages, vents extrêmement forts et températures extrêmes. Le supercalculateur fournira également des données supplémentaires utiles à diverses industries et organisations de protection de l'environnement. Il sera utilisé dans le cadre du projet AIRQ pour développer un modèle fonctionnel permettant d'estimer les concentrations de polluants au niveau du sol.