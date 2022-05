Atos renforce les capacités de l'Institut météorologique finlandais

(Boursier.com) — Atos a été sélectionné par l'Institut météorologique finlandais (IMF), l'agence gouvernementale responsable de la collecte et de la communication des données et prévisions météorologiques en Finlande, dans le cadre d'un contrat de plusieurs millions de dollars sur sept ans, pour fournir, livrer, installer et exploiter un système de supercalcul basé sur son architecture BullSequana XH2000. Le nouveau système multipliera par 4 sa puissance de calcul et lui permettra de fournir à ses clients des informations prévisionnelles améliorées, plus précises et fiables.

Le nouveau supercalculateur sera utilisé dans différents domaines de la prévision numérique du temps (numerical weather prediction - NWP), y compris la prévision météorologique à court terme et la prévision immédiate (prévision sur une période allant jusqu'à 9 heures). Il permettra également aux météorologues de prévoir et de déterminer avec plus de précision l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes bien avant qu'ils ne se produisent. En outre, il sera utilisé pour exécuter des modèles informatiques atmosphériques et océaniques tels que le modèle HARMONIE-Arome NWP développé par le consortium ACCORD (en coopération avec le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme), qui représente la charge de calcul la plus exigeante et prioritaire pour l'IMF.