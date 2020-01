Atos remporte un beau contrat avec le BullSequana XH2000

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce la signature d'une nouveau contrat, d'une durée de quatre ans et de plus de 80 millions d'euros avec le Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) pour fournir son supercalculateur BullSequana XH2000 - l'un des plus puissants supercalculateurs météorologiques au monde. Celui-ci augmentera la puissance de calcul du CEPMMT, par un facteur d'environ 5, estime Atos. Il soutiendra des centaines de chercheurs de plus de 30 pays d'Europe dans leurs travaux sur les prévisions et pronostics météorologiques à moyen et long terme. Le BullSequana XH2000 "leur permettra notamment de prévoir de manière fiable l'occurrence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes avec une avance considérable, ce qui est essentiel pour répondre à la crise climatique et météorologique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui".

Une fois opérationnel, le nouveau supercalculateur permettra au CEPMMT de faire fonctionner son système phare de prévision d'ensemble sur 15 jours à une résolution plus élevée d'environ 10 km, offrant ainsi une amélioration significative de la capacité à prévoir les événements météorologiques violents.