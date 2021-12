Atos rempile avec AkzoNobel

(Boursier.com) — Atos poursuit son partenariat avec AkzoNobel, multinationale néerlandaise spécialisée dans les peintures et les revêtements à destination des entreprises et consommateurs. Dans le cadre de sa stratégie de migration vers le cloud public, AkzoNobel a choisi Atos pour assurer la gestion de ses environnements de cloud public et privé. Plus précisément, la mission d'Atos consiste à renouveler l'environnement cloud privé existant de l'organisation - déjà géré par Atos - et de l'étendre au cloud public. L'objectif d'AkzoNobel est de simplifier ses processus et d'augmenter la flexibilité de l'organisation.

Les services d'Atos permettront de réduire les coûts, grâce à une plus grande automatisation au sein des clouds privé et public. Dans un même temps, ses solutions accompagneront la montée en puissance des équipes de développement d'AkzoNobel à l'échelle internationale en fournissant des composants de base pour un développement logiciel plus rapide, standardisé et plus sûr.