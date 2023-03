Atos : remonte un peu, quid de la suite ?

(Boursier.com) — Atos remonte de 3,4% à 11 euros au lendemain d'un violent décrochage à la suite de la décision d'Airbus de ne pas investir dans Evidian. La société de services du numérique a pris acte du choix d'Airbus. La firme a néanmoins confirmé que le Groupe explorera d'autres options avec Airbus et continuera à travailler sur le partenariat stratégique et technologique à long terme entre Airbus et Atos, "qui a le potentiel de créer une valeur significative pour les deux sociétés, dans la perspective de soumettre ces options à l'examen de son Conseil d'administration".

A 'vendre' sur Atos, Bryan Garnier n'est pas surpris par l'issue des discussions compte tenu de la lettre envoyée par TCI au conseil d'administration d'Airbus. TCI affirmait qu'il était contre-productif pour Airbus de prendre une participation dans une société qui n'apporterait aucune valeur à ses actionnaires, avec un niveau d'endettement élevé, un faible potentiel d'amélioration des marges et opérant sur un marché hautement concurrentiel. En outre, le fonds spéculatif estimait qu'un investissement empêcherait Airbus de résoudre les vrais problèmes de son coeur de métier. Enfin, il jugeait que la décision d'Airbus était avant tout motivée par des considérations politiques.

Les discussions avec Airbus n'ayant pas abouti, le broker ne peut pas exclure la possibilité que d'autres acteurs proposent un autre périmètre, mais son sentiment est qu'Atos reste pour l'instant fermé à une telle approche, sa priorité étant de finaliser le spin-off d'Evidian, Atos conservant une participation de 30% avant de la vendre. Étant donné que Thales, Airbus et d'autres acteurs sont principalement intéressés par l'activité de sécurité numérique d'Evidian (environ 15% du chiffre d'affaires) et potentiellement son activité Advanced Computing (14% du CA) plutôt que l'ensemble d'Evidian, on ne peut exclure des scénarios alternatifs par des tiers avec une portée différente, mais sans la garantie d'un accord tant que toute proposition doit correspondre à la stratégie d'Atos ou d'Evidian, conclut l'analyste.