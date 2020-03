Atos : remboursement anticipé de l'emprunt obligataire de 600 ME émis en 2015

(Boursier.com) — Atos SE a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations 2,375%, échéance 2 juillet 2020, émises le 2 juillet 2015 restant en circulation (code ISIN FR0012830685) conformément à l'article 6(4)(a) (Redemption at the Option of the Issuer / Pre-Maturity Call Option) des termes et conditions des Obligations figurant dans le prospectus ayant reçu de l'Autorité des Marchés Financiers le visa no 15-319 en date du 29 juin 2015.

Le remboursement anticipé sera effectué le 2 avril 2020 au pair, soit 100.000 euros, majoré du coupon couru depuis la dernière échéance de paiement d'intérêts (incluse) jusqu'à la date du remboursement anticipé (exclue).