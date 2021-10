Atos rejoint Catena-X

(Boursier.com) — Atos a rejoint Catena-X, réseau européen évolutif et ouvert s'appuyant sur l'initiative GAIA-X qui vise à permettre des échanges sécurisés de données entre acteurs de l'industrie automobile. L'objectif est de renforcer la compétitivité de l'industrie automobile européenne en améliorant l'efficacité générale, en accélérant l'innovation et la décarbonation. Atos, d'ores et déjà membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'initiative GAIA-X, rejoindra donc des constructeurs et fournisseurs automobiles, associations de distributeurs et équipementiers de premier plan - notamment BMW AG, Deutsche Telekom AG, Robert Bosch GmbH, SAP SE, Siemens AG, ZF Friedrichshafen AG, Mercedes-Benz AG et Fraunhofer-Gesellschaft - au sein du réseau.

Ensemble, les membres de Catena-X sélectionneront et mettront en oeuvre des scénarios d'utilisation évolutifs. Les projets pilotes définis par Catena-X se concentreront sur cinq domaines d'application qui, grâce à une infrastructure de données interconnectée, pourront significativement encourager la productivité et améliorer la durabilité tout au long des chaînes de valeur de demain : gestion de la qualité, logistique, maintenance, gestion de la chaîne d'approvisionnement et durabilité.