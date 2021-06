Atos rejoint AI4Cities

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos rejoint le projet AI4Cities de trois ans, financé par l'Union européenne, qui vise à aider six villes et régions européennes à accélérer leur transition vers la neutralité carbone : Helsinki (Finlande), Amsterdam (Pays-Bas), Copenhague (Danemark), l'Île-de-France, Stravanger (Norvège) et Tallin (Estonie). Le projet entend tirer profit des technologies d'intelligence artificielle (IA) afin de réduire les émissions de CO2 dans les domaines de la mobilité et de l'énergie, tous deux responsables de 82% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans les villes européennes.

Atos a été sélectionné pour la première phase d'AI4Cities, processus d'achat pré-commercial (Pre Commercial Procurement) qui met au défi les entreprises technologiques des six villes et régions de concevoir, mettre en oeuvre et tester des solutions d'intelligence artificielle innovantes dans le but de moderniser les services publics. Les entreprises sélectionnées seront amenées à mettre l'IA au service de grands défis sociétaux.

Atos sera chargé de développer des services par le biais de la solution AI4GreenBuildings, qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la performance énergétique des immeubles, grâce à une solution qui contrôle l'approvisionnement en énergie des bâtiments (électricité, chauffage, ventilation, climatisation, eau). En parallèle, la solution aidera les décideurs locaux à créer des politiques sur-mesure et plus efficaces. La solution sensibilisera également les citoyens à l'impact que leurs actions peuvent avoir sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2. La solution AI4GreenBuildings repose sur une plateforme technologique innovante permettant l'interopérabilité et l'intégration de plusieurs dispositifs (comme les compteurs, capteurs, etc.) pour gérer efficacement la production, le stockage et la consommation d'énergie. Elle est capable de gérer tous types de structures, depuis les maisons et les immeubles jusqu'aux quartiers, voire des communautés entières. Atos utilisera le machine learning pour exploiter les données collectées et créer des services alimentés par l'IA.