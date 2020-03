Atos reconnu par Gartner

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos, leader de la transformation digitale, annonce avoir été positionné par Gartner parmi les leaders de son dernier Magic Quadrant pour les services de gestion de l'environnement du travail (Managed Workplace Services) en Europe et en Amérique du Nord, "grâce à sa capacité d'exécution et au caractère holistique de sa vision stratégique". C'est la quatrième année consécutive qu'Atos est nommé leader dans le rapport européen, et la troisième année dans le rapport nord-américain. Avec son offre Atos Digital Workplace, le groupe propose un ensemble complet de produits et de services visant à accélérer, modifier et transformer l'expérience des utilisateurs grâce à un écosystème de partenariats renforcé.