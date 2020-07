Atos : reconnu dans le domaine des services avancés de gestion de l'environnement de travail

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a été positionné parmi les leaders des services de gestion de l'environnement de travail (Advanced Digital Workplace Services) par le cabinet d'analyse international NelsonHall, dans son récent rapport NEAT (Vendor Evaluation & Assessment Tool). Atos obtient cette reconnaissance pour la deuxième année consécutive.

Le rapport met en évidence les points forts d'Atos, notamment son framework et sa méthodologie axée sur le conseil, l'accent mis sur l'expérience des employés et les avantages opérationnels grâce à des "Experience Level Agreements" (XLA) à travers l'ensemble de l'environnement de travail digital, ainsi que le développement de solutions communes avec les partenaires.

Le rapport NEAT de NelsonHall évalue 18 des plus importants fournisseurs de services de gestion de l'environnement de travail digital en fonction de leur capacité à répondre aux besoins futurs des clients et à apporter un bénéfice immédiat.