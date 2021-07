Atos : récompensé

Atos : récompensé









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce avoir remporté le trophée de partenaire mondial Google Cloud 2020 dans la catégorie "Impact Sociétal" (Global Social Impact Partner of the Year) pour son engagement à aider les organisations à surmonter rapidement et durablement les défis liés au COVID-19.

Ce prix récompense également l'engagement continu d'Atos en faveur de la décarbonation, incarné par son ambition d'atteindre "zéro émission nette" d'ici 2028. En 2020, le Groupe a réduit ses émissions mondiales de carbone de 15%, dont 10% de réduction structurelle non liée à la pandémie.

Quelques initiatives qui ont permis à Atos d'obtenir cette reconnaissance :

Accélérer l'adoption de la télésanté avec Google Meet - Les professionnels de santé ont été durement touchés par la crise liée au COVID-19 et certaines organisations du secteur ont cherché à alléger la pression pesant sur leur personnel en déployant rapidement des technologies de télésanté. Afin de répondre à cette demande, Atos a travaillé avec plusieurs de ses clients pour mettre à leur disposition en quelques semaines des capacités de vidéoconférence basées sur Google Meet, qui soient à la fois conformes à la réglementation et intégrées au logiciel Epic.

Utiliser les données pour lutter contre la crise des opioïdes - La crise des opioïdes reste un problème de santé publique majeur, bien que moins médiatisé depuis mars 2020. Dans le monde, environ 500.000 décès sont attribuables à la consommation de drogues et plus de 70 % de ces décès sont liés aux opioïdes1. Et l'une des difficultés rencontrées par les personnes engagées dans ce combat concerne le manque de données fiables.

Atos construit une plateforme numérique pour le signalement et le suivi des overdoses, hébergée dans Google Cloud. Un tableau de bord, offrant la possibilité de visualiser les données en temps réel, rendra possible, entre autres, l'identification des zones géographiques les plus touchées. Cela permettra de s'assurer que ces zones sont prioritaires dans la mise à disposition de ressources, notamment les médicaments.

Stimuler la reprise économique avec des centres de carrière virtuels - Afin de soutenir la reprise économique, des administrations locales et nationales à travers le monde s'investissent pour faciliter le retour à l'emploi. Atos les accompagne grâce à une solution de centre de carrière virtuel, alimentée par Google Cloud, qui aide les organismes publics à mettre les technologies innovantes au service de l'emploi. L'équipe d'Atos a construit et livré le premier et le plus innovant des programmes de ce type aux États-Unis.

"Nous sommes fiers de récompenser Atos en tant que partenaire mondial de l'année dans la catégorie 'Impact Sociétal'", a déclaré Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Partner Ecosystem, Google Cloud. "Atos a démontré son engagement envers les organisations de santé tout au long de la crise du COVID-19, notamment en aidant à migrer l'un des plus grands systèmes de santé à but non lucratif des États-Unis, Ascension Health, vers Google Workspace et en assurant une transition en douceur vers le travail à distance."

"Nous sommes particulièrement fiers d'avoir été nommés partenaire mondial de l'année 2020 dans la catégorie 'Impact Sociétal' par Google Cloud. Atos s'est attaché à avoir un impact positif et durable sur la communauté au cours de cette année sans précédent, que ce soit en accélérant le déploiement de la télésanté avec Google Meet, en soutenant les administrations publiques avec nos centres de carrière virtuels ou via nos initiatives de décarbonation. Cet engagement est ancré dans notre raison d'être et s'applique à l'ensemble de notre portefeuille. Il nous a permis de tirer parti de notre expertise et de la technologie Google Cloud pour aider les entreprises de tous secteurs à assurer la sécurité, l'implication et le bien-être de leurs équipes au cours de cette année difficile", a déclaré Wim Los, SVP Cloud Enterprise Solutions, Atos.

Cette récompense renforce encore davantage le partenariat entre Atos et Google Cloud. Atos est Google Cloud Premier Partner et dispose de 11 spécialisations Google Cloud Partner.