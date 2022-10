Atos : rebondit après le point trimestriel

(Boursier.com) — Atos rebondit de 5% à 9,54 euros après avoir dévoilé des revenus supérieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre et confirmé ses objectifs 2022. Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 2,818 milliards d'euros sur les trois mois clos fin septembre, en hausse de 5,7% sur un an. Le consensus tablait sur des recettes de 2,76 MdsE. La croissance à taux de change constants est repassée en territoire positif, à +1,1%, tandis que la croissance organique s'est stabilisée, à -0,1%, ce qui constitue une nette amélioration séquentielle par rapport aux trimestres précédents (-1,9% au T2 et -2,4% au T1). Cette dynamique positive reflète l'amélioration continue de la performance opérationnelle dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe, et sous l'impulsion de sa nouvelle équipe dirigeante. Les acquisitions ont contribué à hauteur de +1,2% à la croissance du chiffre d'affaires. L'effet de change s'est élevé à +4,6%, reflétant principalement l'appréciation du Dollar américain par rapport à l'Euro au cours de la période.

Evidian progresse

Le chiffre d'affaires d'Evidian a progressé de +2,1% à taux de change constants. Digital a affiché une solide croissance, tirée par des tendances dynamiques sur les marchés de la transformation digitale ainsi que par la contribution des acquisitions récentes. L'activité a été soutenue par un bon niveau de fertilisation de la base de clients existants. L'activité Cybersécurité a continué de bénéficier de sa position de premier plan ainsi que d'une forte demande du marché. La croissance du chiffre d'affaires a été affectée par Advanced Computing, avec un niveau bas de chiffre d'affaires dans l'activité HPC qui devrait toutefois monter en puissance à partir du T4, compte tenu du niveau très élevé de commandes enregistrées au T2.

Tech Foundations se stabilise

Le chiffre d'affaires de Tech Foundations s'est lui stabilisé, à +0,3% à taux de change constants (+0,5% hors activité UCC). Cette dynamique positive est un signal clair d'une amélioration plus rapide que prévue de la performance, résultat d'un focus renouvelé dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe et de son projet stratégique. L'activité Infrastructures a enregistré une baisse beaucoup plus limitée qu'en 2021, tandis que les Services Professionnels ont connu une forte croissance. Digital Workplace et UCC ont enregistré une légère contraction, en raison de la persistance de tensions dans la chaîne d'approvisionnement.

La prise de commandes s'est élevée à 2 milliards d'euros sur le trimestre, soit un ratio de prise de commandes sur chiffre d'affaires de 71%. Le ratio de prise de commandes sur chiffre d'affaires devrait s'améliorer significativement au T4, sur les deux périmètres. A fin septembre, le carnet de commande s'est élevé à 21,8 milliards d'euros, en baisse de 0,8 MdE comparé à fin juin 2022. Il représente 1,9 année de chiffre d'affaires. Le montant total pondéré des propositions commerciales est ressorti à 7,1 milliards d'euros, stable par rapport à fin juin 2022, représentant 7,5 mois de chiffre d'affaires.

Le projet de séparation avance rapidement

Le Groupe progresse rapidement dans son projet de séparation, et confirme être en bonne voie pour le mener à bien dans le délai de 12 à 18 mois annoncé précédemment.

Le 29 juillet, le Groupe a conclu avec succès un nouveau financement bancaire de 2,7 milliards d'euros, lui assurant les moyens financiers nécessaires durant la période de transition précédant la séparation envisagée. La syndication de ce nouveau financement a été finalisée dans un délai court et a reçu un soutien fort de la part des prêteurs historiques du Groupe. Ce financement sans sûreté comprend un emprunt à terme de 1,5 milliard d'euros à des conditions très satisfaisantes, une facilité de crédit renouvelable de 900 millions d'euros renforçant la liquidité du Groupe, ainsi qu'un prêt relai de 300 millions d'euros, qui sera remboursé avec les produits attendus du programme de cession d'actifs non stratégiques du Groupe. Le covenant du ratio de levier financier (endettement net/EBO) a été porté à 3,75x et sera mesuré annuellement, à fin décembre.

Le 7 septembre 2022, le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise européen d'Atos (SEC), sur la séparation envisagée du Groupe en deux sociétés cotées, a été lancé conformément au calendrier du projet. En parallèle, le dialogue social a également été engagé au niveau local. L'ensemble des chantiers du projet de séparation sont engagés et progressent conformément au plan. Ces travaux s'articulent autour de quatre axes : stratégie et continuité commerciale ; processus de séparation couvrant les aspects juridiques et fiscaux, les accords stratégiques, les états financiers et la préparation au " Day-1 " ; mise en place du modèle opérationnel et des fonctions support ; et coordination du programme.

Le Groupe Atos est convaincu que ce projet est le plus créateur de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes. Evidian émergera comme un spécialiste mondial de la transformation digitale, entièrement concentré sur des marchés en croissance et réunissant un ensemble unique de domaines d'expertise au potentiel de synergies élevé. Le redressement de Tech Foundations est déjà engagé et montre des signes encourageants d'une reprise plus rapide que prévue. Une fois son redressement mené à bien, Tech Foundations partira sur de nouvelles bases en tant qu'orchestrateur d'infrastructures digitales " end-to-end ", optimisant son coeur de métier pour délivrer des marges et des flux de trésorerie solides.

Le programme de cessions progresse conformément au plan

Le 14 juin 2022, Atos a annoncé un programme de cessions d'activités non stratégiques, pour des produits attendus de 700 millions d'euros, dans le cadre du financement de son plan de transformation. Le même jour, le Groupe a finalisé la vente de sa participation résiduelle de 2,5% dans Worldline, pour un produit net d'environ 220 millions d'euros. Le solde des produits attendus, soit 480 millions d'euros, devant provenir de la cession d'activités non stratégiques principalement logées dans le périmètre d'Evidian. Ce programme de cessions progresse conformément au plan, avec plusieurs processus en cours, dont 2 transactions de petite taille déjà signées, démontrant l'intérêt du marché pour les activités qu'Atos souhaite vendre, ainsi que la capacité du Groupe à exécuter rapidement, quatre mois seulement après la mise en place du programme.

Objectifs confirmés

Compte tenu de sa bonne performance au T3, Atos précise son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Ses objectifs de marge opérationnelle et de flux de trésorerie disponible demeurent inchangés. Le Groupe prévoit, pour l'année 2022 une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants dans la moitié haute de la fourchette de -0,5% à +1,5% ; une marge opérationnelle dans le bas de la fourchette de 3% à 5% ; un flux de trésorerie disponible dans le bas de la fourchette de -150 millions d'euros à 200 millions d'euros, hors impacts supplémentaires du plan de transformation envisagé. Lesdits impacts sont estimés à environ -250 millions d'euros, incluant le coût du financement, en ligne avec les informations communiquées lors de la présentation du plan en juin.

Marques d'intérêt reçues

Comme indiqué le 29 septembre 2022, Atos a reçu le 27 septembre 2022 une lettre d'intention non-sollicitée émanant de Onepoint, associé au fonds d'investissement ICG, portant sur une acquisition potentielle du périmètre Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros. Après examen attentif de cette marque d'intérêt préliminaire et non engageante, et sur la recommandation de son comité ad hoc, le Conseil d'Administration s'est réuni et a constaté à l'unanimité que celle-ci n'était pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes, et a par conséquent décidé de ne pas y donner suite.

Par ailleurs, comme indiqué le 24 octobre 2022, depuis la présentation de son projet de séparation lors du CMD du 14 juin dernier, Atos a été approché par plusieurs acteurs intéressés par une potentielle acquisition de son activité Tech Foundations. Le Conseil d'Administration rappelle qu'il est de son devoir d'examiner toutes les marques d'intérêt et qu'il le fera, s'agissant de Tech Foundations, au regard de l'intérêt social de l'entreprise, et notamment de la création de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Atos est pleinement mobilisé sur l'avancement du projet de séparation dans le calendrier prévu, qui reste la priorité du Groupe.

Des analystes mitigés

Citi ('neutre') considère la publication comme "mitigée mais cohérente avec le sentiment déprimé des investisseurs". La banque dit que les ventes du 3e trimestre sont ressorties meilleures que prévu et indiquent une amélioration continue des performances dans l'activité Tech Foundations, mais la dynamique des réservations a continué de ralentir, le ratio 'book to bill' atteignant son plus bas niveau depuis plusieurs années.

Bryan Garnier réitère son avis 'vendre' malgré la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, avec un déclin plus faible que prévu dans les services d'infrastructure et une croissance solide dans le numérique, la cybersécurité et les services professionnels. "Nous nous attendons à une réaction positive du cours de l'action à court terme, mais nous restons prudents sur le moyen terme étant donné l'impact de la dégradation de l'environnement économique sur l'activité d'Atos à l'avenir".