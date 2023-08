Atos : quelle issue après la chute ?

(Boursier.com) — Atos tente de reprendre un peu de hauteur ce lundi, en hausse de 1,5% à 7,65 euros, alors que les brokers continuent de suivre le dossier de près après sa chute récente, à l'image de la Deutsche Bank qui a abaissé son objectif de cours à 9 euros, contre 12 euros auparavant... L'annonce de la prochaine vente de Tech Foundations au fonds d'investissement EP Equity Investment, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, pour une valeur d'entreprise de 2 milliards d'euros n'avait provoqué qu'un bref soulagement sur le marché la semaine dernière... Sur les 5 dernières séances, le titre a perdu près de 20%.

La transaction globale et transformatrice envisagée aboutirait à la séparation effective d'Eviden et de TFCo et au renforcement de la structure du capital du Groupe... La cession aurait un impact positif net sur la trésorerie de 0,1 milliard d'euros avec le transfert de 1,9 milliard d'euros d'engagements au bilan, pour une VE de 2 MdsE, a détaillé Atos. Mais comme le souligne Oddo BHF, Atos déboucle aussi le besoin de BFR de TFCo (1 MdE), partiellement couvert par l'affacturage déconsolidant (0,4 MdE)... In fine, cela fait plutôt ressortir un prix de cession négatif d'environ 0,5 MdE d'un point de vue économique, très en dessous de ses estimations et probablement de celles du marché...

Crispation parlementaire

En attendant, certains parlementaires français ont fait part de leur inquiétude concernant une telle cession, estimant que cela pourrait compromettre l'indépendance de la dissuasion nucléaire française... Un groupe de députés et sénateurs 'Les Républicains' a ainsi publié une tribune dans 'Le Figaro' daté de jeudi dernier, dans laquelle ils s'inquiètent d'une cession qui risquerait de faire tomber les supercalculateurs utilisés pour le calcul des essais nucléaires virtuels sous contrôle étranger. "L'hypothèse de voir un acteur étranger si puissant, s'approcher de nos capacités militaires ultra-sensibles, mérite toute notre attention", écrit le groupe dirigé par le sénateur Cédric Perrin, vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. Seul le gouvernement peut bloquer la vente d'entreprises...

"Nous n'accroîtrons pas notre part dans Eviden au delà du seuil annoncé et nous ne jouerons aucun rôle actif de quelque nature que ce soit et moins encore exercerons de contrôle", a déclaré le porte-parole de Daniel Kretinsky dans un communiqué. Ce dernier désire toutefois être un actionnaire de "très long terme" dans la division Tech Foundation, qui regroupe les activités historiques d'Atos. "La préoccupation des parlementaires est légitime, mais elle repose sur une hypothèse qui ne se vérifiera pas", a expliqué le porte-parole du milliardaire tchèque. "Nous comprenons parfaitement l'importance stratégique des services d'Eviden pour la France et nous entendons respecter absolument la souveraineté nationale en cette matière", a-t-il ajouté...

Les parlementaires se sont par ailleurs étonnés que l'offre d'un autre acheteur potentiel, un consortium des sociétés françaises Astek et ChapsVision, n'ait pas été davantage pris en considération... Une source proche d'Astek souligne que l'activité cybersécurité d'Atos, qui comprend l'ancienne société Bull qui fabrique les supercalculateurs français, héberge également d'autres actifs sensibles cruciaux pour les intérêts des services de renseignement français...

Augmentation de capital

Concomitamment à ce projet de cession, Atos a dévoilé un projet d'augmentation de capital en deux étapes : une augmentation de capital réservée à EPEI au prix de 20 euros par titre pour un montant de 180 ME (EPEI détiendrait alors 7,5% du capital d'Atos, devenu Eviden) ; et une AK de 720 ME avec DPS pour tous les actionnaires, à laquelle EPEI souscrira à hauteur de 37,5 ME.

Cette augmentation de capital, couplée aux cessions d'actifs additionnelles annoncées vendredi dernier (400 ME), vise à réduire l'endettement d'Eviden, difficilement soutenable compte tenu du besoin de financer les BFR de TFCo lors de la cession, souligne l'analyste. En effet, hors augmentation de capital et nouvelles cessions, le ratio de dette nette sur EBITDA fin 2023 aurait été de plus de 6x. Pro forma de l'augmentation de capital et de ces cessions, il est attendu à 4x précise le broker.