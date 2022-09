Atos prolonge son rebond de vendredi

(Boursier.com) — Atos poursuit son rebond de vendredi, encore en hausse de 4,4% à 9,70 euros, après avoir violement décroché de plus de 15% jeudi. Sycomore Asset Management, qui détient une part minoritaire du groupe de services informatiques, a demandé haut et fort la démission du président du groupe, Bertrand Meunier. Cyril Charlot, associé fondateur de la société de gestion, a également indiqué à l'agence 'Reuters' demander le remplacement des membres les plus anciens du conseil d'administration par des spécialistes du secteur. Sycomore AM juge que le projet de scission d'Atos est "trop ambitieux et trop complexe"...

Auparavant, le groupe de services informatiques avait été secoué par la très influente banque d'affaires américaine Goldman Sachs qui a dégradé la valeur à 'vendre', tout en coupant son objectif de 23 à seulement 8 euros. L'analyste estime que le profil financier d'Atos pourrait rester faible au cours des 12 à 18 prochains mois... Il constate "une pression sur la croissance organique des revenus, des défis d'exécution, des vents contraires persistants dus à des coûts élevés et un long chemin vers un retour à des flux de trésorerie disponible positifs". Pour ne rien arranger, GS anticipe une augmentation de l'endettement avec le risque d'une violation des covenants bancaires d'ici 2023...