Atos : près de 10% de gains !

(Boursier.com) — Atos a presque effacé sa chute de plus de 15% de jeudi dernier. Au plus bas historique après une note de Goldman Sachs, le titre du groupe de services informatiques retrouve un peu de couleurs en ce début de semaine. Dans les premières positions du SBF120, l'action flambe de 9% à 10,1 euros, capitalisant sur son gain de 5,5% de vendredi. Parmi les valeurs les plus shortées de la cote parisienne (environ 11,5% du capital), Atos bénéficie sans aucun doute de rachat de vendeurs à découvert.

Du côté des fondamentaux, Sycomore Asset Management, qui détient une part minoritaire du groupe anciennement dirigé par Thierry Breton, demande la démission de son président, Bertrand Meunier. Cyril Charlot, associé fondateur de la société de gestion, a également indiqué vendredi à 'Reuters' demander le remplacement des membres les plus anciens du conseil d'administration par des spécialistes du secteur. Sycomore AM juge que le projet de scission d'Atos est "trop ambitieux et trop complexe"...