Atos prend la tête du CAC40

Atos prend la tête du CAC40









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Atos s'adjuge 2% à 62,9 euros dans les premiers échanges de la semaine à Paris. Le groupe de services informatiques est soutenu par une note de la Deutsche Bank qui a rehaussé de 'conserver' à 'acheter' sa recommandation sur la valeur malgré une cible ajustée de 85 à 80 euros. Le broker explique que comme toutes les entreprises dont les marges sont relativement faibles et dont la majorité des coûts sont plus ou moins fixes, les bénéfices et le FCF de la société subiront un choc au cours de l'exercice 2020, mais le business-modèle assez défensif du groupe devrait rendre ce coup moins important que pour de nombreux concurrents, ce qui rend le titre relativement attrayant dans l'environnement actuel. Le courtier met également en avant les meilleures perspectives de croissance du groupe et sa puissance de feu financière.