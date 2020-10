Atos, platine en RSE

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a remporté la médaille de platine d'EcoVadis pour ses performances exceptionnelles en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE), avec un score de 82/100. Améliorant de deux points ses résultats par rapport à l'année dernière, Atos confirme sa position dans le top 1% des entreprises de son secteur évaluées par EcoVadis dans quatre catégories : environnement, travail et droits humains, achats responsables et éthique. Récompensé par la médaille d'or depuis 8 ans, Atos obtient cette année pour la première fois la plus haute distinction décernée par EcoVadis, qui a notamment souligné l'excellence des performances environnementales du groupe en lui attribuant un score de 90/100 dans le domaine. Ces résultats reflètent la décision d'Atos de faire de la décarbonation un axe de sa stratégie et son engagement à poursuivre des objectifs SBT1 ambitieux de réduction des émissions carbone afin d'atteindre 'zéro émission nette' d'ici 2035.

Atos fait également appel à EcoVadis afin de faire évaluer l'ensemble de ses fournisseurs, dans le cadre de son programme de décarbonation de sa chaîne d'approvisionnement.