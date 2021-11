Atos place 800 ME d'obligations indexées sur la performance environnementale

(Boursier.com) — Atos a placé avec succès sa première obligation sustainability-linked (SLB ) pour un montant de 800 millions d'euros avec une durée de 8 ans et un coupon de 1%.

Le coupon des 3 dernières années restera inchangé, si Atos réduit de 50% ses émissions de gaz à effet de serre (CO2, Scopes 1, 2 et 3) entre 2019 et 2025.

Cette cible est en ligne avec l'objectif le plus exigeant du Science-Based Target Initiative (SBTi), qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5oC. Dans son rapport Second-Party Opinion, Sustainalytics a souligné que "l'indicateur de performance choisi [est] très robuste " et que " la cible [est] alignée avec la stratégie de développement durable d'Atos et ... très ambitieuse dans la mesure où : (i) elle est en ligne avec sa performance historique, (ii) elle est au-dessus de celle des pairs de son industrie, et (iii) elle correspond à une réduction des émissions de gaz à effet de serre alignée avec un scénario à 1,5oC".

Cette opération majeure permet à Atos de renforcer son engagement en faveur du développement durable, d'affirmer sa position de leader du secteur sur ce thème et d'allonger la maturité moyenne de son endettement.

L'émission obligataire a été plus de 2 fois sursouscrite. Ses conditions finales "témoignent de la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit du Groupe Atos".

Les produits de l'émission obligataire seront utilisés pour les besoins généraux du groupe.

Les obligations, qui sont notées 'BBB-' par S&P Global Ratings, seront admises sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui est prévue le 12 novembre 2021, sous réserve d'approbation du prospectus par l'Autorité des marchés financiers.