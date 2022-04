Atos : "partenariat majeur" avec Agfa

(Boursier.com) — Atos et Agfa ont annoncé un partenariat majeur prévoyant qu'Atos accompagnera la transformation numérique d'Agfa. Atos fournira et gérera une grande partie des services informatiques internes d'Agfa, et soutiendra la transition numérique du groupe. En tant que leader mondial des technologies d'imagerie et de l'informatique, Agfa s'est engagé dans un ambitieux programme de transformation informatique dans le but de mettre en place une organisation numérique simple, agile et évolutive. Agfa bénéficiera de l'expertise historique d'Atos pour mettre en oeuvre un environnement informatique innovant et moderne tout en optimisant ses coûts informatiques dans l'ensemble des pays où il opère. Atos mettra en oeuvre des solutions de pointe, notamment en matière de services mainframe, d'hébergement, de gestion de l'environnement de travail, de cloud et de réseau.

Les solutions d'Atos comprendront également une gamme de services clés liés aux applications et projets de transformation visant à simplifier, normaliser et moderniser le paysage informatique d'Agfa, y compris une harmonisation des solutions ERP, CRM, RH et d'environnement de travail numérique d'Agfa. En personnalisant et en améliorant considérablement l'expérience informatique de plus de 7 000 collaborateurs d'Agfa, Atos leur permettra de bénéficier du plus haut niveau d'expérience collaborateur dans le secteur et les aidera à innover davantage au bénéfice de leurs clients.