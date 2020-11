Atos : partenariat avec Colt

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos et Colt Technology Services ont annoncé un partenariat dans le cadre duquel Colt proposera l'offre 'Contact Centre as a Service (CCaaS)' - une offre de support omnicanal pour les entreprises, qui combine la solution de téléphonie cloud de Colt, son réseau mondial, et l'offre 'Cloud Contact Center powered by CXone' d'Atos. Cette nouvelle solution permettra aux organisations de fournir une expérience fluide et transparente pour l'ensemble des interactions, qu'elles se déroulent par téléphone, via les médias sociaux, par de la discussion instantanée, ou avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle innovantes.

CCaaS permettra aux entreprises de poursuivre leur migration vers le cloud en leur permettant de déployer virtuellement des centres de contact et des agents de centre de contact qui seront entièrement intégrés dans l'outil CRM de l'entreprise ou dans d'autres outils d'interaction client. Basé sur le cloud, CCaaS peut être pris en charge de n'importe où, y compris à la maison - ce qui est essentiel dans le monde actuel, pour le travail à distance. En lançant cette offre, Colt et Atos cherchent à transformer l'expérience client "en créant une plateforme complète, transparente et évolutive qui permettra aux entreprises de mieux comprendre leurs clients". En augmentant les analyses et les intégrations entourant leurs interactions avec les clients et en permettant à ces derniers de communiquer facilement avec eux depuis le canal de leur choix, les entreprises pourront réinventer leurs relations commerciales.

Colt CCaaS s'appuie sur la plateforme CXone de NICE inContact, leader des solutions CCaaS sur le cloud, qui vise à améliorer l'expérience client grâce à son logiciel omnicanal unifié fourni via le cloud.