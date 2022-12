Atos : partenaire de l'UEFA National Team Football jusqu'en 2030

(Boursier.com) — Atos a été sélectionné pour devenir le partenaire technologique officiel de l'UEFA National Team Football (UNTF). Ce nouveau partenariat de pointe, d'une durée de 8 ans, vise à fournir un soutien technologique à l'UNTF et à ses compétitions et est fondamental pour l'évolution technologique de l'organisation.

Atos capitalisera sur son expérience dans le secteur du sport. Grâce à son expertise technologique et à sa connaissance de l'écosystème sportif mondial, Atos est capable de gérer des données et des systèmes informatiques critiques lors de grandes manifestations sportives. Partenaire informatique mondial des Jeux olympiques, Atos travaille actuellement à la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Atos est également le fournisseur officiel de services technologiques et numériques des Comités olympiques européens pour les Jeux européens jusqu'en 2027.

Atos aura pour mission de maintenir et de faire évoluer le paysage applicatif critique de l'UEFA en vue de couvrir les principales compétitions internationales de football de l'UEFA. Atos apportera également son expertise dans le domaine des sports et des grands événements afin de soutenir l'UEFA dans toutes les activités liées à la planification, à l'organisation et aux opérations informatiques.