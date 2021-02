Atos : parmi les Leaders des services à destination des Smart Cities

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos est positionné parmi les Leaders des services à destination des Smart Cities (villes intelligentes et connectées) dans le dernier IDC MarketScape. L'évaluation IDC MarketScape étudie 9 des prestataires offrant des services pour les villes intelligentes qui visent notamment à apporter de la valeur aux citoyens, à développer l'inclusion sociale, ou encore à appliquer des politiques de durabilité et de décarbonation.

Dans ce rapport, IDC recommande aux villes et aux collectivités de faire appel à Atos lorsqu'elles ont besoin d'un fournisseur de services gérés fiable pour transformer un lieu de travail ou migrer une infrastructure informatique vers des environnements multi-cloud, lorsqu'elles ont besoin d'une plateforme pour partager des données au sein de l'écosystème local, ou encore pour intégrer les innovations de la communauté européenne de recherche et d'innovation.

Atos soutient plusieurs villes et communautés européennes, comme Eindhoven aux Pays-Bas, où Atos utilise le Big Data pour la gestion en temps réel des interventions en cas d'incident afin d'assurer la sécurité publique dans "Stratumseind", la rue la plus longue et la plus animée des Pays-Bas, visitée par 15 à 20 000 personnes chaque week-end.

Atos dispose d'un large éventail de solutions à destination des villes et collectivités locales, qui couvrent le conseil, la mise en oeuvre de systèmes, la conception centrée sur l'utilisateur et les services gérés. Parmi ses atouts, on peut citer une forte culture de la R&D qui donne à Atos la possibilité d'anticiper les innovations futures dans des domaines tels que l'informatique quantique, l'informatique de pointe et l'IA, ainsi que de se connecter aux écosystèmes locaux des universités et start-ups en Europe , indique Massimiliano Claps, Directeur de Recherche, Gouvernements Européens, IDC.

Rappelons que Atos conçoit, construit et exploite des plateformes digitales de données publiques basées sur l'Open Source et les standards ouverts pour aider les villes à ouvrir la voie à l'efficacité publique, aux communautés agiles et au développement durable, tout en garantissant la souveraineté des données. Atos cible l'ensemble de la chaîne de valeur des données de l'action publique et adopte une approche pragmatique pour construire, avec des écosystèmes dédiés et locaux, des cas d'utilisation innovants dans les domaines des services de mobilité, territoires connectés, solutions géospatiales pour la durabilité, politiques de décarbonisation, urbanisme et gestion de crise, ainsi que pour la promotion d'un mode de vie sain et l'inclusion des citoyens.