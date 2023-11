Atos : où en est Goldman Sachs ?

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 novembre par l'AMF, la société de droit de l'état du Delaware The Goldman Sachs Group, Inc. a déclaré avoir franchi en hausse, le 14 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 7.603.779 actions Atos représentant autant de droits de vote, soit 6,82% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Atos hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions Atos SE détenues par assimilation. À cette occasion, la société Goldman Sachs International a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.