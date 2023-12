Atos : Onepoint se renforce et réclame trois sièges au Conseil

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Atos gagne plus de 8% à 6,85 euros au lendemain de l'annonce de la montée au capital de Onepoint. La société a annoncé avoir franchi à la hausse, le 8 décembre, le seuil de 10% du capital de la société de services du numérique et détenir à ce jour 11,4% du capital et des droits de vote d'Atos. "L'augmentation de la participation de Onepoint s'inscrit dans sa logique d'actionnaire de référence d'Atos dans une vision long terme".

Onepoint entend poursuivre ses achats de titres en fonction des conditions de marché. La firme reconnaît la pertinence d'une séparation de Tech Foundations d'Atos, pour autant que cette séparation, si elle devait être décidée et réalisée par la voie d'une cession, intervienne à des conditions significativement améliorées par rapport à celles du projet de cession annoncé le 1 er août 2023. Onepoint entend exploiter toutes les complémentarités des deux groupes en matière d'expertise métier, fonctionnelle et technologique pour mettre oeuvre le partenariat annoncé le 7 décembre 2023 dans les domaines du cloud, de l'intelligence artificielle, et de la décarbonation. Enfin, Onepoint souhaite disposer, dès que cela sera possible, de trois représentants au conseil d'administration d'Atos, ce nombre étant susceptible d'évolution en fonction du niveau de détention auquel se stabilisera la participation de Onepoint.

Invest Securities évoque une affaire à suivre, mais la pression de OnePoint ne peut être qu'une bonne chose pour les actionnaires d'Atos...